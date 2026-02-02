Олег Гончар

После поражения от Шакура Стивенсона с резкой критикой в адрес собственного сына выступил отец и тренер Теофимо Лопеса — Теофимо Лопес-старший. В интервью Brunch Boxing он заявил, что был уверен в победе, однако в ринге увидел совсем не того боксера, которого готовил.

По словам тренера, Лопес-младший действовал не так, как было договорено, и не сумел сломать планы соперника. Лопес-старший прямо сказал, что в том бою «это был не его сын», намекая на полную утрату привычного стиля и агрессии.

Отдельно отец обратил внимание на психологическое давление, которое, по его мнению, серьезно повлияло на Теофимо. Он считает, что разговоры в медиа, слухи и ситуация вокруг команды накануне боя выбили боксера из равновесия. Лопес-старший также признал, что не присутствовал на одной из пресс-конференций, хотя должен был там быть, и предположил, что это тоже сыграло свою роль.

Тренер подчеркнул, что сложно выходить на бой в ситуации, когда значительная часть публики ждет твоего поражения. По его словам, Лопес выглядел так, будто вся его мощь исчезла, а наработки со спаррингов и тренировочного лагеря не нашли отражение в ринге. Именно это, по убеждению отца, и стало ключевой причиной неудачи.