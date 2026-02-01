В ночь на 1 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке прошел главный бой боксерского вечера, в котором чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) потерпел единогласное поражение от соотечественника Шакура Стивенсона (25-0, 11 КО).

Поединок прошел под полным контролем Стивенсона. Лопес пытался действовать агрессивно, работал первым номером и периодически переходил на спурты, однако соперник уверенно "читал" эти действия и эффективно контратаковал.

С первых раундов Стивенсон захватил инициативу благодаря точным джебам и лучшему таймингу.

Наиболее конкурентным для Лопеса стал отрезок в середине боя. В шестом раунде он получил рассечение, а в восьмом даже заставил Стивенсона больше двигаться и работать от защиты. Впрочем, этот всплеск был недолгим. В дальнейшем Шакур снова начал работать первым номером и без риска довел бой до уверенной победы.

По итогам 12 раундов все трое судей зафиксировали счет 119:109 в пользу Стивенсона.