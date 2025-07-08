Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) для The Ring поделился мыслями о предстоящем поединке против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО).

«Опасность появляется тогда, когда ты становишься ленивым на тренировках. Опасность — это когда ты выходишь на бой не в идеальной форме. Это нездорово, это не страсть. Я не буду как другие боксеры, которые возвращались на 50% лишь для галочки. Я вернусь на 100%, как и раньше, и что бы ни случилось…

Моя семья меня очень поддерживает. Они видят мою скорость, силу, физическую форму. Я в хорошем здоровье. Бог всегда добр. Без Бога я — ничто. Я здесь благодаря Его милости и силе.

Помните: в боксе ключ — это скорость. Я быстрее Барриоса. Мое передвижение и скорость остались. Четыре года отдыха пошли моему телу на пользу. Во мне до сих пор есть страсть и огонь в глазах, я упорно работаю. Это еще не исчезло… Мои тренеры не заставляют меня на этом сборе. Они лишь следят, чтобы сказать: «остановись, хватит». Но я сам хочу больше».