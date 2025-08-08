Олег Гончар

46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо планирует вернуться на ринг в декабре 2026 года, сообщает Source of Boxing.

По информации издания, среди возможных соперников Пакьяо — Роландо Ромеро, реванш с Марио Барриосом или Джервонта Дэвис.

Пакьяо дебютировал в профессиональном боксе в 1995 году, а в 1998-м завоевал первый титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии он становился чемпионом во втором наилегчайшем (до 55,3 кг), втором полулегком (до 59 кг), легком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

Бой Пакьяо с Барриосом состоялся в Лас-Вегасе, длился все 12 раундов и завершился ничьей по решению большинства судей.