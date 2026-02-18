Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Мэнни Пакьяо проведет выставочный бой против россиянина Руслана Проводникова в полусреднем весе.

Поединок состоится 18 апреля на арене Thomas & Mack Center в Лас-Вегасе. Формат боя предусматривает 10 раундов. Для 46-летнего филиппинца это станет очередным возвращением в ринг.

В последний раз Пакьяо дрался в июле 2025 года против Марио Барриоса за титул WBC — тогда поединок завершился ничьей решением большинства судей.

Проводников не выходил на ринг с июня 2016 года, когда уступил Джону Молине-младшему единогласным решением.

Стоит отметить, что в апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Проводникова и других представителей российского спорта.