Пакьяо проведет выставочный бой с запрещенным в Украине россиянином
10-раундовый поединок запланирован на 18 апреля
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Мэнни Пакьяо проведет выставочный бой против россиянина Руслана Проводникова в полусреднем весе.
Поединок состоится 18 апреля на арене Thomas & Mack Center в Лас-Вегасе. Формат боя предусматривает 10 раундов. Для 46-летнего филиппинца это станет очередным возвращением в ринг.
В последний раз Пакьяо дрался в июле 2025 года против Марио Барриоса за титул WBC — тогда поединок завершился ничьей решением большинства судей.
Проводников не выходил на ринг с июня 2016 года, когда уступил Джону Молине-младшему единогласным решением.
Стоит отметить, что в апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Проводникова и других представителей российского спорта.
