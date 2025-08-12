Реванш Барриоса с Пакьяо зависит от двух людей
Тренер чемпиона WBC объяснил, кто решит судьбу повторного боя
около 1 часа назад
Тренер чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО) Боб Сантос прокомментировал возможность реванша его подопечного с легендарным Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО). Слова специалиста привёл портал World Boxing News.
По словам Сантоса, решение о повторном бое зависит от промоутеров Эла Хеймона и Луи Де Кубаса.
«Все зависит от Эла Хеймона и Луиса Де Кубаса. Я не имею представления, что будет дальше, но решение точно за ними».
Поединок между Барриосом и Пакьяо 20 июля завершился вничью по решению большинства судей, что позволило Барриосу сохранить титул.
Ранее промоутер Шон Гиббонс заявлял, что Пакьяо рассматривает бои с Джервонтой Дэвисом и Роландо Ромеро. Сам Мэнни анонсировал следующий поединок в декабре.