Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова новозеландца приводит fightnews.info:

Усик встречался со всеми в первом тяжелом и супертяжёлом весе. Нельзя сказать, что он испугался. Возможно, он просто просчитывал свои варианты.

Усик говорит, что проведет всего один бой, но я уверен, что, учитывая, как он тренируется и заботится о себе, у него все еще осталось много сил, и Александр показал это в своих поединках.

Он выглядел намного мощнее, вкладывался в удары и нокаутировал Дюбуа. Так что даже в 38 лет, учитывая, как он заботится о своем теле и тренируется, Усик вывел идеальную формулу.

Напомним, что Усика подталкивают к завершению карьеры.