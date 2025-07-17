Михаил Цирюк

Уже 19 июля Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа.

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Предстоящий бой станет для украинца уже восьмым, который он проведет против британского соперника. Перед третьей попыткой Усика стать абсолютным чемпионом мира предлагаем вспомнить, как складывались его предыдущие встречи с представителями Великобритании.

Усик - Беллью. Жирная точка в крузервейте

Дебютный бой Александра Усика с британцем одновременно стал его последним поединком, проведенным в первой тяжелой весовой категории. В поединке, проходившем в Манчестере, украинец должен был защитить свои пояса WBO, WBC, IBF, WBA-Super и The Ring, полученные в предыдущем бою с россиянином Муратом Гассиевым, и Усик успешно это сделал. К слову, это был первый поединок, где гонорар Александра превысил миллион долларов.

Бой разворачивался неожиданно для зрителей: Тони Беллью уверенно провел первую половину боя и выиграл большинство стартовых раундов. Однако, уступая по очкам, Александр Усик сумел одержать победу мощным нокаутом в восьмом раунде, проведя серию удачных многоударных атак. После завершения боя Беллью отметил высокое мастерство Усика, заявив, что отныне будет болеть за него и призвал своих поклонников внимательно следить за карьерой украинского чемпиона.

Усик - Чисора. Последняя репетиция перед большими боями в тяжелом весе

За свой первый титул в хевивейте Усик также боролся против британца. После победы над представителем США Чаззом Уизерспуном он получил пояс WBO Inter-Continental, которым владел Дерек Чисора.

Первая половина боя вышла довольно напряженной и равной. Чисора постоянно давил, нанося мощные, широкие удары и пытаясь втянуть Усика в открытый бой. Украинец, в свою очередь, полагался на подвижность, стараясь заставлять соперника промахиваться и контратаковал встречными ударами, хотя временами и сам пропускал опасные удары.

С приближением к экватору поединка Чисора устал и значительно снизил активность. Усик, напротив, увеличил темп и до финального гонга много раз атаковал сериями, хотя ни разуне был близким к досрочной победе. Среди зрителей было много тех, кто предпочел Чисору, однако все трое судей единогласно присудили победу Александру Усику (счет: 117–112 и дважды 115–113).

За этот бой украинец получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 1,9 млн долларов) без учета бонусов от телетрансляций и платного просмотра, тогда как Чисора заработал 4 миллиона фунтов (примерно 5,2 млн долларов).

Усик - Джошуа. Выход на новый уровень

Первым по-настоящему большим боем Александра Усика в тяжелом весе стала встреча с Энтони Джошуа в Лондоне. За этот бой украинец заработал 13 млн долларов.

Именно поединок с Джошуа стал финансовым прорывом для Усика. По информации Sportekz, до 2020 года его общие доходы в профи не превышали 4 млн долларов. Однако после победы над британцем гонорары украинца стремительно возросли: за реванш в августе 2022 года Усик получил рекордные 35 млн долларов.

Сам поединок, где боксеры сражались за титулы WBA-Super, WBO, IBF и IBO, которыми владел Джошуа, оказался интересным и интригующим. Несмотря на статус андердога, Александр Усик с первых минут взял инициативу в свои руки, демонстрируя преимущество благодаря отличной работе ног, скорости рук и высокому техническому арсеналу, в частности в защите. Энтони Джошуа старался держать дистанцию и работать джебом, однако не успевал за действиями украинца, часто пропускал удары и местами выглядел растерянным.

В 6-м и 8-м раундах Джошуа сумел нанести несколько тяжелых ударов, но это существенно не повлияло на ход боя. В поздних раундах бой превратился в одностороннее избиение: британец был измотан и не имел чем ответить сопернику, периодически шатался после пропущенных атак и выглядел уставшим. В конце 12-го раунда Усик провел серию ударов в голову, и до досрочного завершения оставались считанные секунды, однако Джошуа спас финальный гонг.

В итоге все трое судей единогласно отдали победу Александру Усику – 117–112, 116–112 и 115–113. Украинец отобрал у Джошуа все чемпионские пояса и стал объединенным чемпионом мира уже во второй весовой категории. Для достижения абсолютного чемпионства в хэвивейте ему оставалось лишь завоевать титул WBC, которым на тот момент владел непобежденный Тайсон Фьюри. После боя Джошуа объявил о намерении воспользоваться пунктом в контракте, позволяющем ему требовать немедленный реванш, который должен был состояться весной 2022 года.

Усик - Джошуа 2. Закрепление на вершине

Анонсированный реванш против Джошуа состоялся уже на нейтральной территории – в Саудовской Аравии. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO – это была первая защита титулов Александра Усика в тяжелом весе. Кроме того, разыгрывался вакантный пояс чемпиона мира по версии авторитетного журнала The Ring. Усик одержал победу раздельным решением судей: один из арбитров отдал предпочтение Джошуа (113–115), другие два поддержали украинца (дважды 115–113 и 116–112).

После боя Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри с вызовом, заявив, что готов выйти на ринг только ради объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира. Если же такой поединок с обладателем титула WBC не состоится, Усик пообещал завершить карьеру.

Усик - Дюбуа. Скандальный удар и яркий нокаут

Бой Усика с Фьюри все-таки состоялся, однако немного позже. А перед ним украинский чемпион впервые померился силами с Даниэлем Дюбуа. Резкий и динамичный украинец стал для Дюбуа действительно непреодолимым препятствием. Победа Усика нокаутом в девятом раунде была бесспорной, однако в поединке во Вроцлаве не обошлось без противоречивого эпизода, о котором после боя говорили больше, чем о поединке и его результате.

В пятом раунде британец нанес Усику мощный удар в область пояса, после чего Александр упал на ринг. Судья классифицировал действие как нелегальный удар, и это дало украинцу полные пять минут для реабилитации. В итоге все завершилось хорошо для представителя Украины, однако часть людей до сих пор считает ту победу несправедливой. Конечно, такое мнение не влияет абсолютно ни на что, однако так или иначе подогревает градус будущего противостояния.

Усик - Фьюри. Undisputed

А после победы над Дюбуа Усик, наконец, провел бой столетия – поединок за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Тайсона Фьюри. Бой, как и ожидалось, вышел классным. Стартовые раунды оставил за собой британец, далее Александр стал выравнивать поединок, а в заключительном отрезке боя уже полностью доминировал.

В 9 раунде Усик имел отличный шанс завершить поединок досрочно, так как в определенный момент соперник уже едва стоял на ногах, однако британца спас рефери, который не дал добить Фьюри и начал отсчитывать нокдаун. Так или иначе, все завершилось победой украинского боксера раздельным решением судей (114–113, 113–114, 115–112).

Усик - Фьюри 2. Подтверждение непобедимости

Достаточно конкурентным и зрелищным вышел и второй бой Усика и Фьюри. В нем украинец уже не был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника, однако все же обладал преимуществом на протяжении большей части поединка, так что на этот раз сомнений в его победе не имел ни один из судей, и её отдали единогласным решением.

Теперь на очереди снова Дюбуа, и несмотря на то, что Александр имеет статус фаворита, легкой прогулки ожидать точно не стоит. Да, украинский чемпион имеет преимущество в подвижности, однако соперник действительноспособен решить все одним удачным ударом, поэтому Усику нужно будет сохранять максимальную концентрацию и бдительность. Ну а сильнейшего, как всегда, определит только бой.

В первом поединке Усик-Дюбуа фатальным стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом победил «Динамита» Дюбуа. Так что неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что, скорее всего, реванш закончится в 7, 8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

В материале использованы фото Getty Images