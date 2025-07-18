В Британии назвали Усика одним из величайших боксеров в истории
Для Дюбуа не оставляют много шансов на победу
около 2 часов назад
Британский эксперт Гаррет Девис поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Кого я предпочитаю сердцем? Я бы очень хотел, чтобы Дюбуа добился успеха.
Но, по-моему, Александр Усик просто слишком силен. Две победы над Фьюри, две над Джошуа, победа над Дюбуа – один из величайших боксеров всех времен. Я считаю, что он невероятен».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Их первый поединок прошёл в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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