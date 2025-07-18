Пивоваров выпустил трек с Усиком и известной диджей: видео
Как всегда на высоте
около 1 часа назад
Пивоваров и Усик / Фото - Facebook
Популярный украинский певец Артем Пивоваров выпустил новый трек под названием Fight for Life, записанный совместно с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом дивизионе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и DJ Ольгой Королёвой.
Напомним, что Усик 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне проведет реванш против британца Дэниела Дюбуа. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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