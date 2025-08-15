Денис Седашов

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился своими мыслями по поводу будущего боя между Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO) и Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO), который состоится в следующем месяце.

В интервью Fight Hub TV Портер выразил сомнения в способности американского боксера выдержать удары мексиканца в течение всех 12 раундов:

Меня беспокоит, сможет ли он выдержать удары Канело, особенно на протяжении всех 12 раундов. Я хорошо знаю его силу. Канело может немного сбавить темп, но это все равно серьезное испытание. Шон Портер

Альварес после боя с Кроуфордом хочет реванша с Биволом.