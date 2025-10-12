Постол – о завоевании титула IBO International: «Низкий поклон нашим защитникам, что имею возможность заниматься делом жизни»
Виктор на ивенте в киевском Дворце спорта победил представителя Испании
около 2 часов назад
Фото: Spartabox Faniian Promotions
Бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол (33-5, 12 KO) в Instagram высказался о победе над Алехандро Мойей (22-3, 12 KO) на вечере бокса в Киеве:
Большое спасибо и низкий поклон нашим защитникам за то, что у меня есть возможность заниматься делом всей моей жизни и выходить на ринг на родной земле! А моим болельщикам респект, вы потрясающие! Спасибо за поддержку!
Огромная благодарность всем организаторам и спонсорам!!!
Напомним, что Постол завоевал титул IBO International.
