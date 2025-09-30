Олег Гончар

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (32-5, 12 КО) поделился ожиданиями от поединка против испанца Алехандро Мойи (22-2, 12 КО) за пояс IBO International.

«Мой соперник — испанец, мы посмотрели несколько его поединков. Нелегкий».

Постол отметил, что Мойя – опытный боец с только двумя поражениями, причем ни разу не проигрывал нокаутом. Постол начал интенсивную подготовку сразу после объявления боя: две тренировки в день и полноценные сборы.

В случае победы украинец планирует вызвать действующего чемпиона IBO, британца Адама Азима, на титульный бой. Постол надеется, что успех в поединке с Мойей откроет ему путь к новому чемпионскому титулу.

Напомним, Постол проведет титульный бой в Киеве.