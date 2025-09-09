Олег Гончар

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (32-5, 12 КО) проведет бой за титул IBO International против 32-летнего испанца Алехандро Мои (22-2, 12 КО).

Поединок состоится 11 октября 2025 года в Дворце спорта в Киеве, сообщает SpartaBox Faniian Promotions.

Бой пройдет в рамках вечера бокса, где также запланировано шесть поединков с участием украинских защитников, включая официальное противостояние ветеранов на инвалидных колясках, где на кону будет стоять пояс чемпиона Украины среди ветеранов.

Последний бой Постол провел в январе 2025 года, одержав победу единогласным решением судей над аргентинцем Андресом Техадой. Мои в 2025 году победил двух соотечественников — Омрри Боливара и Хайме Вильегаса.