Владимир Кириченко

Сегодня, 17 июля, обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и чемпион IBF британец Дэниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) проведут пресс-конференцию.

Начало – в 15.00 по киевскому времени.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый поединок между Дэниелем и Александром состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

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