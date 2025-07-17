Владимир Кириченко

Временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) вызвал на бой победителя реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Он записал музыкальное видео под песню Джонни Кэша Walk the Line и отметил обоих чемпионов.

«Я прошёл очередь. Теперь я стою в её начале. Ты будешь моим».

Отметим, что Паркер является обязательным претендентом на титул WBO.

Напомним, второй поединок Усика против Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

«Мы – мамины сыновья, а они – настоящие мужчины». Чисора о войне, Усике и бою на Уэмбли.