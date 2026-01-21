Президент WBC Маурисио Сулейман высказался о попытках Дейны Уайта прийти в боксерский мир. Функционера цитирует fightnews.info:

Ну, это, конечно, очень печально, что Дэйна Уайт и вся его команда выбрали именно такой путь – прийти и попробовать действовать с позиции давления, вести себя настолько агрессивно. В агрессии нет никакой необходимости. Они могут делать свою боксерскую лигу, заниматься тем, чем хотят. Я желаю им успеха. Они действительно могут сделать что-то хорошее для боксеров. Но то, как они это подают, абсолютно противоречит интересам бокса в целом.

Вот пример: на их первом шоу выступает Каллум Уолш. Каллум уже несколько лет является чемпионом WBC Continental Americas. С тех пор как он завоевал этот титул, он с огромной гордостью демонстрирует свой пояс в социальных сетях, со своими друзьями. Я много раз встречался с ним, и его мечта стать чемпионом мира по версии WBC, так же, как это блестяще сделал Далтон Смит, так же, как Конор Бенн говорил, что хочет только титул WBC… И вот это действительно очень печально. Как я уже сказал, в нашем виде спорта нет нужды в таком негативе, но это их решение.

Это тот путь, который они выбрали. А история WBC, WBO, IBF, WBA – она настолько богата. Именно в этом и заключается суть бокса. Это как в американском футболе: есть NFL – главная лига. Было столько попыток создать альтернативные лиги, заявлявших, что захватят рынок – XFL и еще бог знает сколько. Но все они были и остаются второстепенными, младшими лигами. Такими же, по сути, будут TKO и Zuffa – это минорная лига. Я желаю им удачи, надеюсь, они дадут боксерам работу. Но то, как они позиционируют себя, полностью противоречит интересам самих бойцов.