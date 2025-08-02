Бывший чемпион мира Реджис Прогрейс (29-3, 24 KO) высказался о поединке Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Я всегда высоко ценил Кроуфорда, но сейчас он дерется с кем-то настолько чертовски крутым и при этом большим. Это же будет двумя весовыми категориями выше. Я всегда был фанатом Кроуфорда, но, несмотря на это, мне трудно сказать, что он выиграет. Я знаю, что Кроуфорд спарринговал с супертяжеловесами, но все всегда иначе, когда ты оказываешься в ринге с человеком, который может держать твои удары. И все будет зависеть от того, как хорошо Кроуфорд сможет держать удары Канело. Джермелл Чарло выглядел намного больше Канело, но потом они подрались, и вы могли видеть разницу.

Одно дело — сравнивать, когда вы взвешиваетесь рядом. Но когда ты оказываешься с ним в ринге — все совсем по-другому. Сейчас Кроуфорд выглядит так же, как и Канело. Визуально, по телосложению, он такой же. Похоже, Кроуфорд прибавляет в массе. Но когда ты выходишь в ринг — все будет совершенно иначе. Канело низкий и коренастый, с вот такой широкой шеей. Он сложен как борец.