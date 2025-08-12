Олег Гончар

Прокуратура округа Майами-Дейд отказалась выдвигать официальные обвинения против чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса по делу о домашнем насилии, сообщает Happy Punch.

Дэвиса задержали 15 июня в Майами по подозрению в избиении его бывшей девушки, с которой у него двое детей.

По данным полиции, инцидент произошел, когда женщина пыталась забрать детей из автомобиля по просьбе спортсмена. Несмотря на задержание, обвинения не подтвердились, и дело закрыли.

Напомним, ранее легендарный Мэнни Пакьяо отказался от реванша с Барриосом и нацелился на Джервонту Дэвиса.