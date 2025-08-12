Пакьяо отказался от реванша с Барриосом и нацелился на Джервонту Дэвиса
Филиппинский боксер не хочет выходить на ринг против Марио
около 1 часа назад
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO), похоже, выбрал другого соперника. Его менеджер Шон Гиббонс в интервью Mayweather Channel опроверг слухи о возможном реванше с Марио Барриосом (29-2-2, 18 КО) и подтвердил, что Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) остается в списке потенциальных соперников.
К черту Марио Барриоса. Кому он сейчас нужен? Мэнни уже его победил. Не в плохом смысле — я хорошо отношусь к Барриосу, но зачем снова проводить этот бой? Если Мэнни хочет продолжать карьеру, то есть более интересные варианты — например, Ролли Ромеро или Джервонта Дэвис.
Пакьяо планирует возвращение на ринг в декабре 2026 года.