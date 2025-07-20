Владимир Кириченко

Том Леффлер, промоутер украинского боксера первого среднего дивизиона Сергея Богачука (26-2, 24 KO), отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Великая победа нокаутом для Усика и украинского бокса на „Уэмбли“. Никаких сомнений в этой победе нокаутом – просто лучший».

Huge KO win for @usykaa and Ukrainian #boxing at Wembley. No doubt about this KO victory, simply the best 🇺🇦🥊🏆 — Tom Loeffler (@TomLoeffler1) July 19, 2025

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

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