Промоутер Богачука: «Большая победа нокаутом для Усика и украинского бокса на Уэмбли»
Том Леффлер поздравил Александра после триумфа в реванше с Дюбуа
около 1 часа назад
Усик и Дюбуа / Фото - Sky Sports
Том Леффлер, промоутер украинского боксера первого среднего дивизиона Сергея Богачука (26-2, 24 KO), отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в реванше над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Великая победа нокаутом для Усика и украинского бокса на „Уэмбли“.
Никаких сомнений в этой победе нокаутом – просто лучший».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
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