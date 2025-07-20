Зеленский: «Усик снова это сделал. Абсолютный чемпион. Легенда»
Президент Украины поздравил Александра с победой над Дюбуа
около 3 часов назад
Владимир Зеленский / Фото - armyinform.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Александр Усик снова это сделал. Абсолютный чемпион. Легенда. Наш.
Спасибо за силу, вдохновение, которые ты даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце.
Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца