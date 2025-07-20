Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Александр Усик снова это сделал. Абсолютный чемпион. Легенда. Наш.

Спасибо за силу, вдохновение, которые ты даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце.

Поздравляю с победой – тебя, страну, всех, кто болел».