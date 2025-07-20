Промоутер Дюбуа не стал оправдываться после поражения британца в реванше с Усиком
Он назвал украинца выдающимся чемпионом
39 минут назад
Фрэнк Уоррен, промоутер британца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), поделился мыслями о поражении своего клиента от трехкратного абсолютного чемпиона украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Цитирует Уоррена DAZN.
«Александр Усик – легенда нашего времени. Невероятный боец. В любом поколении он был бы великим. Я снимаю шляпу перед ним сегодня.
Даниэль был готов к этому бою, усердно тренировался. Никаких жалоб, никаких оправданий – сегодня победил сильнейший. Выдающийся чемпион.
WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джо Паркера».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
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