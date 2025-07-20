Фрэнк Уоррен, промоутер британца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), поделился мыслями о поражении своего клиента от трехкратного абсолютного чемпиона украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Цитирует Уоррена DAZN.

«Александр Усик – легенда нашего времени. Невероятный боец. В любом поколении он был бы великим. Я снимаю шляпу перед ним сегодня.

Даниэль был готов к этому бою, усердно тренировался. Никаких жалоб, никаких оправданий – сегодня победил сильнейший. Выдающийся чемпион.

WBO уже обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джо Паркера».