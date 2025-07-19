Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) перед реваншем с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) для The Ring рассказал, как начал заниматься спортом.

«Если ты не можешь сделать это для своего отца, то для кого же тогда? Мой отец имел мечту и передал её мне. Он взял меня в спортзал, и я подумал: «Вау, так действительно бывает?». Там дети спаринговали и прыгали на скакалках, и я просто подумал: «Я хочу это делать». Я считал, что это действительно круто.

Я не тот парень, которому очень нравится академическое обучение. Но я люблю спорт, с детства занимался разными видами спорта. Отец водил нас в «Кристал Пэлас», мы много занимались метанием копья, легкой атлетикой, плаванием, я даже пробовал гимнастику.

Мой папа говорил, что я могу стать чемпионом мира, когда был маленьким, так что чтобы добраться сюда, я прошёл длинный путь, многим жертвовал, многое пережил, но я рад, что мы здесь.

Настало время нагреть атмосферу и нести хаос. Я восстановлю порядок с помощью победы».