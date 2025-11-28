Промоутер Джошуа о бое с Джейком Полом: «Санта Клаус пришел с 400 мешками полными денег»
Хирн заявил, что AJ будет иметь лучшее Рождество
2 дня назад
Фото: Matchroo
Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн высказался в интервью iFL TV об организации поединка подопечного с Джейком Полом:
Дед Мороз пришел раньше с 400 мешками, полными денег, и сказал: «AJ, хочешь ли ты своё лучшее Рождество?» А мы сказали: «Да, пожалуйста». И именно так и был организован этот бой.
Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.
