Олег Шумейко

19 декабря должен состояться поединок Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола в Майами, штат Флорида, США.

Издание Daily Mail опубликовало, каким будет разделение гонораров боксеров. По информации источника, общий призовой фонд составит 140 миллионов фунтов стерлингов (около 184,5 миллиона долларов) и будет поровну разделен между бойцами – по 70 миллионов фунтов стерлингов (92,25 миллиона долларов) каждому.

Напомним, что соперником американца должен был стать Джервонта Дэвис, но бой был сорван из-за проблем чемпиона с законом.