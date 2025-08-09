Промоутер Джошуа удивил именем фаворита боя с Джейком Полом
Энтони может провести бой с Полом
22 минуты назад
Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) Эдди Хирн поделился планами относительно следующего боя британца, передает Sky Sports.
Хирн заявил, что Джошуа будет драться с ютубером Джейком Полом (11-1, 7 КО).
По словам Хирна, Джейк будет фаворитом боя против Джошуа.
«В этом странном мире Джейк Пол считается безоговорочным фаворитом в бою с Джошуа. Я нахожусь в Нью-Йорке на переговорах о этом поединке, но он совсем не выглядит равным. Для Пола это чрезвычайно рискованно».
Джошуа, который в октябре 2024 года проиграл нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа, лишившись шанса вернуть титул IBF, ищет громкий бой для восстановления репутации. Пол в июле этого года победил Хулио Сезара Чавеса-младшего единогласным решением судей.
