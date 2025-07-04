Прошла симуляция реванша Усика и Дюбуа – куча нокдаунов до победы нокаутом
Верите ли вы в такой блокбастер?
43 минуты назад
Фото: Getty Images
19 июля состоится поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком (23-0, 14 KO) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).
В боксерском симуляторе Undisputed провели симуляцию будущего реванша тяжеловесов. Усик пережил кучу нокдаунов и победил нокаутом в 11 раунде. Верите ли вы в такой исход будущего боя?
Ранее Усик назвал свою главную слабость.