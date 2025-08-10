Олег Шумейко

Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн рассказал, кто должен стать следующим соперником AJ. Слова функционера приводит fightnews.info:

Я хочу понять, действительно ли они хотят драться с AJ, или это просто рекламный трюк. Я на 99 процентов уверен, что он хочет драться с Энтони Джошуа. Сейчас Джейк Пол – бесспорный главный кандидат на бой с AJ в феврале или марте следующего года.

Я подчёркиваю, что считаю этот вызов очень опасным для Джейка Пола. Я не думаю, что это слишком конкурентный бой. Возможно, Джейк может что-то сделать и доказать, что мы ошибаемся. Но люди включат этот бой, чтобы посмотреть, как AJ уничтожит Джейка Пола. Это не тот бой, к которому мы призывали, не тот поединок, который мы ждали, не тот бой, который я когда-либо предсказывал, но я также понимаю, что в коммерческом плане он может быть одним из крупнейших в боксе.

Отметим, что Джошуа также может провести бой с олимпийским чемпионом Тони Йокой.