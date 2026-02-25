Олег Гончар

Промоутерская компания Queensberry Promotions намерена требовать до 1 миллиарда долларов компенсации из-за возможного нарушения контрактов с Sela и TKO. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, Фрэнк Уоррен готовит судебный иск в связи с его возможным отстранением от проекта Zuffa Boxing — совместного боксерского промоушена TKO и Sela. Queensberry утверждает, что в сентябре 2023 года заключила эксклюзивное соглашение с Sela о предоставлении боксерских услуг, а также подписала контракт с TKO, который предусматривал доступ к внутренним данным компании.

В Queensberry заявляют, что Sela и TKO заключили между собой пятилетнее соглашение, нарушив условия предыдущих договоренностей. Компания уже отправила сторонам «письма перед иском». В то же время представитель Sela назвал претензии необоснованными и заявил, что компания их отвергает.

Ранее Zuffa заключила пятилетний контракт на 500 миллионов долларов со стриминговым сервисом Paramount+ на трансляцию боев.