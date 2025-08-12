Владимир Кириченко

Компания Paramount получила эксклюзивные права на трансляцию UFC в рамках соглашения.

Paramount заплатит 7,7 млрд долларов за эксклюзивные права на трансляцию UFC в США в течение семи лет. Об этом для Reuters сообщил генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон.

«Добавление к просмотру событий UFC на наши платформы — это большая победа».

Согласно соглашению, стриминговый сервис Paramount+ начиная с следующего года будет транслировать в США все 13 нумерованных турниров UFC и 30 турниров серии Fight Night.

Paramount+ и телевизионная сеть CBS также одновременно будут показывать выбранные нумерованные турниры.

Ранее такие турниры в основном были платными (pay-per-view), но теперь зрители получат их без дополнительной оплаты.

Paramount ежегодно будет выплачивать TKO Group, в которую входит UFC, в среднем 1,1 млрд долларов и откажется от традиционной модели платных трансляций UFC. Компания также может попытаться получить права на UFC в других странах, когда они будут выставлены на торги.

Напомним, Эрнандес финишировал Долидзе на шоу UFC on ESPN 72.