Владимир Кириченко

В ночь на 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе состоялся поединок между обладателем титула WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией (26-2, 21 КО) и претендентом Конора Бенна (25-2, 14 KO).

Победу техническим нокаутом во 2-м раунде одержал американец. Сначала он отправил британца в нокдаун, а затем вынудил рефери остановить бой, когда Бенн оказался у канатов и практически перестал отвечать на удары.

Для Гарсии это первая успешная защита после завоевания титула в бою против Марио Барриоса (29-3-2, 18 КО) в феврале.

Для Бенна – второе поражение в последних четырех поединках. В 2025 году он обменялся победами с Крисом Юбэнком, а в апреле победил Реджиса Прогрейса.

Напомним, накануне Райан Гарсия не пришел на битву взглядов с Бенном.