«Кто вообще знает его имя?»: Гарсия поставил под сомнение медийность Кроуфорда
Райан резко прошелся по Теренсу
Владелец пояса WBC в полусреднем весе Райан Гарсия (25-1, 20 КО) высказался с критикой в адрес бывшего абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО). Слова приводит DAZN.
Теренс Кроуфорд в своей жизни никогда не дрался с голодным, быстрым и взрывным молодым бойцом. Я даже не думаю, что за пределами бокса кто-то вообще знает его имя.
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