Обладатель титула WBC в полусреднем дивизионе Райан Гарсия (24-2, 20 КО) пропустил запланированную битву взглядов с британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO) накануне их поединка на шоу в Лас-Вегасе.

«Ребята, прошу прощения за то, что Райан делает то, что всегда».

Отец Конора, Найджел Бенн, вышел к журналистам вместе с сыном.

В то время Райан выложил в соцсетях фото, на котором играет в видеоигры.

«Я здесь отлично отдыхаю, пока Конор тратит время, приходя на битву взглядов. Иди назад в сауну, тебе еще нужно обжариться со всех сторон, колбаска».