Райан Гарсия не пришел на дуэль взглядов с Бенном, титульный бой состоится 12 сентября
Скандальный американец решил устроить шоу
Райан Гарсия и Бенн / Фото - Yahoo
Обладатель титула WBC в полусреднем дивизионе Райан Гарсия (24-2, 20 КО) пропустил запланированную битву взглядов с британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO) накануне их поединка на шоу в Лас-Вегасе.
«Ребята, прошу прощения за то, что Райан делает то, что всегда».
Отец Конора, Найджел Бенн, вышел к журналистам вместе с сыном.
В то время Райан выложил в соцсетях фото, на котором играет в видеоигры.
«Я здесь отлично отдыхаю, пока Конор тратит время, приходя на битву взглядов. Иди назад в сауну, тебе еще нужно обжариться со всех сторон, колбаска».
Бой пройдет 12 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Райан Гарсия и Бенн провели дебютную дуэль взглядов перед боем на шоу в Лас-Вегасе
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