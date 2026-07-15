Официально: Райан Гарсия проведет бой против Конора Бенна
Поединок состоится 12 сентября
около 3 часов назадПодписаться в
Объявлен бой между чемпионом мира WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией (24-2, 20 КО) и обязательным претендентом Конором Бенном (24-1, 14 KO).
Бой состоится 12 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
Трансляцию события обеспечат платформы Paramount+ и DAZN (в Великобритании и Ирландии).
Бенн является клиентом компании Zuffa Boxing Дэйны Уайта.
Сиренко объяснил выбор Zuffa Boxing: «Будет как в UFC — лучшие против лучших».
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