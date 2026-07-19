Райан Гарсия и Бенн провели дебютную дуэль взглядов перед боем на шоу в Лас-Вегасе
Американец будет защищать титул в полусреднем весе
около 1 часа назадПодписаться в
Обладатель титула WBC в полусреднем дивизионе американец Райан Гарсия (24-2, 20 KO) и британский боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) провели дебютную битву взглядов.
Поединок состоится 12 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Трансляция запланирована на Paramount+ и DAZN (в Великобритании и Ирландии).
Бенн является обязательным претендентом на титул Райана и имеет контракт с Zuffa Boxing Дейны Уайта.
В ночь на 12 апреля Конор победил единогласным решением судей Реджиса Прогрейса (30-4, 24 KO).
Райан 22 февраля завоевал чемпионский пояс WBC, победив Марио Барриоса (29-3-2, 18 KO) единогласным решением судей.
Ранее Бенн ответил, может ли подняться в дивизион Альвареса.
Поделиться