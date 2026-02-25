Олег Гончар

Владелец титула WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро высказался относительно реванша между Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером-младшим, который запланирован на 19 сентября.

Ромеро заявил, что поединок привлечет значительное внимание, однако считает фаворитом Мейвезера. По его словам, американец уже знает, как действовать против Пакьяо, и результат может быть похож на первый бой. Чемпион предположил, что если Флойд с первых раундов начнет работать по корпусу, это может создать серьезные проблемы для филиппинца.

По мнению Ромеро, все будет зависеть от тактики Мейвезера — выберет ли он дистанционный контроль или попробует действовать агрессивнее. Он подчеркнул, что на уровне двух легенд мелкие детали решают всё, а быстрый нокаут в таком противостоянии маловероятен.

Напомним, что в первом бою в мае 2015 года Мейвезер победил единогласным решением судей.

