«Он легко его победит»: Конор Макгрегор назвал победителя реванша Мейвезер – Пакьяо
Бой запланирован на 19 сентября
около 10 часов назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от будущего поединка между легендами мирового бокса — Флойдом Мейвезером-младшим и Менни Пакьяо.
Ирландец убеждён, что результат второго боя не будет отличаться от первой встречи, случившейся десять лет назад. В своих соцсетях Макгрегор был лаконичен:
Флойд легко его побьет.
Реванш звёздных ветеранов запланирован на 19 сентября.
