Рой Джонс-младший высказался в интервью Titan Play о следующем шаге Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO):

Я думаю, что Кроуфорд уйдет на пенсию. Если он дальше повесит перчатки на гвоздь, это будет лучше всего. Если бы я ушел на пенсию после того, как победил Антонио Тарвера в первый раз, мы бы не вели разговоры о величайшем бойце всех времен. И нам до сих пор не следует, потому что факты остаются фактами.

Но если Кроуфорд сделает что-то большее... То, что он должен сделать – это сразиться с Илией Топурией. Сейчас он заслуживает награду. Посмотрите, как долго он ждал, прежде чем получить внимание, которое имеет сейчас. Он заслуживает на еще один такой бой. Если уж на то пошло, то это то, что он должен сделать.