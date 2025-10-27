Сергей Лапин назвал тройку лучших боксеров в истории
СЕО команды Усика назвал легендарных боксеров
34 минуты назад
Директор команды трехкратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика Сергей Лапин в комментарии Ready To Fight озвучил свою тройку самых выдающихся боксеров в истории.
На первом месте – Мухаммед Али, на втором – Усик, на третьем – Василий Ломаченко.
«Али – символ мужества и разума на ринге. Усик – пример дисциплины, духовной силы и универсальности. Ломаченко – олицетворение технического совершенства и творчества в боксе».
