Сергей Лапин назвал Хижняка своим самым сложным соперником в карьере
Директор команды Усика смог победить, но есть нюанс
около 1 часа назад
Александр Хижняк
Директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин в интервью Ready To Fight назвал самого сильного соперника, с которым встречался на ринге.
Самым сильным у Лапина был олимпийский чемпион Александр Хижняк.
«Хижняк создает массу проблем благодаря чрезвычайно высокотемповой работе. Постоянное давление, бешеный ритм и невероятная работоспособность — это то, что делает его уникальным».
Лапин победил Хижняка в 2013 году на турнире в Ивано-Франковске.
Напомним, Хижняк хочет работать с командой Усика в профессиональном боксе.