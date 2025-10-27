Олег Гончар

Директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин в интервью Ready To Fight назвал самого сильного соперника, с которым встречался на ринге.

Самым сильным у Лапина был олимпийский чемпион Александр Хижняк.

«Хижняк создает массу проблем благодаря чрезвычайно высокотемповой работе. Постоянное давление, бешеный ритм и невероятная работоспособность — это то, что делает его уникальным». Сергей Лапин

Лапин победил Хижняка в 2013 году на турнире в Ивано-Франковске.

Напомним, Хижняк хочет работать с командой Усика в профессиональном боксе.