Олег Гончар

Бывший чемпион мира Серхио Мора в интервью DAZN Boxing поделился прогнозом на бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) против обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Мне нравится Кроуфорд. У него есть габариты. У него есть правильные инструменты, чтобы победить такого бойца, как Канело, у которого медленные ноги. Он бьет сильнее. У него большой износ из-за большого количества боев. Кроуфорд, даже будучи немного старше, имеет меньший износ тела». Серхио Мора

Мора подчеркнул, что Кроуфорд выглядит крупнее и "злым парнем", который набирает массу правильно.

Альварес имеет впечатляющий послужной список, но после последних боёв демонстрирует признаки усталости.

Поединок Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Бой будет транслировать Netflix.