Кроуфорд: «Посмотрите на все это, я дерусь с Канело. Что они могут сказать сейчас?»
Бывший абсолют ответил своим критикам
7 минут назад
Владелец титула WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) на пресс-конференции рассказал, что для него значит предстоящий бой против абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
Цитирует Кроуфорда The Ring.
«Для меня это замечательное чувство по одной причине. Многие люди годами говорили, что я ни с кем не сражался, что я не могу продавать бои, что у меня нет личности, что я такой, что сякой, и все эти негативные вещи.
И посмотрите на все это, я сражаюсь с Канело. Что они могут сказать сейчас?».
Поединок пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе, на кону будет титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.
Накануне Альварес и Кроуфорд провели битву взглядов.