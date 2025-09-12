Владелец титула WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) на пресс-конференции рассказал, что для него значит предстоящий бой против абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Цитирует Кроуфорда The Ring.

«Для меня это замечательное чувство по одной причине. Многие люди годами говорили, что я ни с кем не сражался, что я не могу продавать бои, что у меня нет личности, что я такой, что сякой, и все эти негативные вещи.

И посмотрите на все это, я сражаюсь с Канело. Что они могут сказать сейчас?».