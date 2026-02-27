Шатернікова назвала критиков Бубки Шариковыми
Вице-президент НЛПБУ публично выразила позицию
1 день назад
Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова встала на поддержку олимпийского чемпиона Сергея Бубки на фоне дискуссии о его государственном звании.
В своем посте Шатерникова отметила, что сосредоточена на развитии украинского спорта и поддержке ветеранов через спортивные проекты. Она выразила уважение к Бубке и добавила, что поддерживает его позицию и назвала его критиков современными Шариковыми. Отдельно функционерка распространила в сторис заявление Катерины Усик с подписью о солидарности с ее мнением.
Ранее скелетонист Владислав Гераскевич с трибуны Верховной Рады призвал инициировать лишение Бубки звания Героя Украины.