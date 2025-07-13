Британский боксер второго среднего дивизиона Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) для CBS Sports поделился эмоциями после досрочной победы в поединке с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой (23-2, 18 КО).

«Я обещал, клялся вам, что кто бы сегодня ни вышел со мной на ринг, он меня не остановит. После последнего боя я получил много критики в социальных сетях и лично. Я понимаю, что это часть бокса, но это сделало меня голодным бойцом. Когда я говорю, что меня не остановить, то меня не остановить.

Огромное спасибо Энди Ли, человеку, который поверил в меня. В первых раундах я проигрывал, но у нас был план. Я сказал ему на ухо: «Я могу поймать этого парня». Я сказал ему это, и он поверил мне. Мало кто из тренеров так бы сделал».