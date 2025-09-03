Скандальный обидчик Деревянченко в конце 2025 года может провести бой
На него не наложат санкции из-за допинга
около 1 часа назад
Инсайдер ESPN Сальвадор Родригес сообщил, что скандальный мексиканский средневес Хайме Мунгия (45-2, 35 КО) вскоре может вернуться на ринг.
«Звезда Тихуаны Хайме Мунгия получила зеленый свет на возвращение на ринг и может сделать это в ноябре или декабре. Источники сообщили мне, что BBBofC и UKAD не наложат на него никаких санкций».
Напомним, что проба А, взятая VADA 4 мая после победы в реванше над французом Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO), показала неблагоприятный аналитический результат экзогенного происхождения метаболитов тестостерона. Впоследствии проба В показала такой же результат.
28-летний Мунгия во втором поединке с Сураче одержал победу единогласным решением судей – 117-111, 116-112, 117-111.
Поделиться