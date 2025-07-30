Следом за Ломаченко: Джервонта принял решение завершить карьеру
Дэвису надоел бокс
около 5 часов назад
Матчмейкер Рик Глейзер сообщил, что чемпион WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) заявил своим близким о завершении карьеры.
«Согласно нескольким очень надежным источникам, лучший боец Балтимора Джервонта Дэвис уходит на пенсию и больше не будет драться, вот что он сообщает своим близким.
Танку якобы надоел бокс. Джервонта будет на пенсии, пока у него не закончатся деньги».
У Дэвиса запланирован бой с обладателем титула WBA во втором полулегком весе Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).
Изначально PBC планировала провести реванш за титул WBA в легком весе 16 августа, но после очередного ареста Дэвиса стало понятно, что проведение боя в этот день маловероятно.
Ранее The Ring сообщал, что 30-летний Дэвис прекратил тренировки в Майами примерно за три недели до ареста.
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