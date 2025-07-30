Владимир Кириченко

Матчмейкер Рик Глейзер сообщил, что чемпион WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) заявил своим близким о завершении карьеры.

«Согласно нескольким очень надежным источникам, лучший боец Балтимора Джервонта Дэвис уходит на пенсию и больше не будет драться, вот что он сообщает своим близким. Танку якобы надоел бокс. Джервонта будет на пенсии, пока у него не закончатся деньги».

From several very reliable sources, Baltimore's finest Tank Davis is retiring, won't fight again is what he's telling those close to him. Tank's supposedly fed up with Boxing. Tank's retired till his money runs low. — Rick Glaser (@RealRickGlaser1) July 29, 2025

У Дэвиса запланирован бой с обладателем титула WBA во втором полулегком весе Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Изначально PBC планировала провести реванш за титул WBA в легком весе 16 августа, но после очередного ареста Дэвиса стало понятно, что проведение боя в этот день маловероятно.

Ранее The Ring сообщал, что 30-летний Дэвис прекратил тренировки в Майами примерно за три недели до ареста.