Олег Гончар

Сол Дакрес (10-1, 3 КО) в комментарии порталу The Ring рассказал, что добился крупнейшей победы в карьере над непобедимым Владиславом Сиренко (22-1), но заплатил за нее разрывом бицепса уже во втором раунде.

Дакрес в июле на Уэмбли победил Сиренко единогласным решением, но уже во втором раунде порвал бицепс левой руки левым хуком. Британец продолжил бой, маскируя травму джебом, и добился победы, хотя 8 раундов боксировал с разорванной мышцей.

«Когда я нанес левый хук, почувствовал щелчок. Попробовал еще раз — понял, что все. Но продолжил». Сол Дакрес

МРТ показало полное отслоение мышцы от сухожилия. Операция и реабилитация длились 5 месяцев.

«Це обидно, потому что эта победа дала мне хороший импульс. Я вернулся в игру, а он был бойцом из топ-15 WBO, поэтому я должен был занять это место в рейтинге. После боя с Аделейе это было именно то, что мне было нужно. Все списывали меня со счетов, но я отправил его в школу. Это был прекрасный способ вернуться и заткнуть некоторых. Эта травма была препятствием на пути, но мы уже почти её преодолели». Соль Дакрес

Напомним, Сиренко перенес операцию — что известно.