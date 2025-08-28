Сиренко перенес операцию — что известно
Украинский супертяжеловес заверил болельщиков, что планирует вернуться
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) сообщил в своем Instagram о перенесенной операции, не уточняя деталей.
«Спорт — это путь силы и боли, радости и испытаний. Операция — это всего лишь еще одна остановка. Я восстанавливаюсь и не собираюсь сдаваться. Скоро увидимся на ринге».
29-летний украинец в своем последнем бою 19 июля потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением судей британцу Соломону Дакресу (10-0, 3 КО) в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.