Владимир Кириченко

Известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд для iFL TV рассказал, что поединок бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) состоится в Дублине осенью.

Чисора – Уайлдер – это тот бой, который знаменует конец эпохи?

«Нет, нет, нет. Я не могу его так представить. Дерек говорит нам, что это конец его эпохи. На самом деле для этих двоих на кону довольно много, потому что я думаю, что победитель будет следующим соперником для Усика. Бой Фьюри – Джошуа согласован, судя по всему, на осень в Дублине. Это фантастично».

В Дублине?

«Это то, что я слышал. Согласован бой в Дублине. Я думаю, сентябрь, октябрь. Не знаю, не сказал ли я лишнего. В любом случае, я слышал такие слухи. Потом мы увидим этот бой, потом бой Усика, возможно, с победителем этого поединка, и затем занавес опускается».

Напомним, Турки Аль аш-Шейх готовит серию мегабоев с участием главных звезд мирового бокса.