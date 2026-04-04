Стало известно, где и когда может состояться мегафайт между Джошуа и Фьюри.
Бой пройдет не на территории Великобритании?
1 день назад
Известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд для iFL TV рассказал, что поединок бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) состоится в Дублине осенью.
Чисора – Уайлдер – это тот бой, который знаменует конец эпохи?
«Нет, нет, нет. Я не могу его так представить. Дерек говорит нам, что это конец его эпохи. На самом деле для этих двоих на кону довольно много, потому что я думаю, что победитель будет следующим соперником для Усика. Бой Фьюри – Джошуа согласован, судя по всему, на осень в Дублине. Это фантастично».
В Дублине?
«Это то, что я слышал. Согласован бой в Дублине. Я думаю, сентябрь, октябрь. Не знаю, не сказал ли я лишнего. В любом случае, я слышал такие слухи. Потом мы увидим этот бой, потом бой Усика, возможно, с победителем этого поединка, и затем занавес опускается».
Напомним, Турки Аль аш-Шейх готовит серию мегабоев с участием главных звезд мирового бокса.
